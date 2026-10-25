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NARCOS

Un dealer colombiano y su cómplice argentino chocaron mientras hacían un “delivery” de cocaína

Personal de la Comisaría 1ra detuvo a los delincuentes de 24 y 26 años en la zona en calle 7 entre 45 y 46. No quisieron entregar los documentos.
 

Por Redacción

Domingo, 25 de octubre de 2026 a las 10:53

Los dealers se movían en un Ford Focus blanco por el centro platense. Si bien ya tenían algunas dosis preparadas para sus clientes, también transportaban elementos de fraccionamiento y corte, como tijeras, picadores y balanzas con las que preparaban nuevas “entregas”.

Personal de motorizada (SASU) divisó a los narcos, quienes al notar su presencia comenzaron a evadir autos y a adelantar posiciones sobre la calzada. Los policías se les pusieron a la par. Los delincuentes aceleraron una vez más y producto del estado de nerviosismo del conductor impactaron contra otro auto estacionado. 

Los policías pidieron apoyo y les exigieron descender del auto. En ese momento constataron que se trataba de un colombiano de 26 años y un argentino de 24. Ninguno de los dos explicó los motivos por los que estaban en la zona y, a su vez, se negaron a entregar documentación identificatoria.

 

Durante la requisa del vehículo encontraron 3,7 gr de cocaína, 2,1 gr de tusi,, 48 pastillas de éxtasis y 14 de paracetamol. Además, tenían los mencionados elementos de corte y dos celulares iPhone 14. Fueron imputados por tenencia con fines de comercialización.

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