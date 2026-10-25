Un dealer colombiano y su cómplice argentino chocaron mientras hacían un “delivery” de cocaína

Los dealers se movían en un Ford Focus blanco por el centro platense. Si bien ya tenían algunas dosis preparadas para sus clientes, también transportaban elementos de fraccionamiento y corte, como tijeras, picadores y balanzas con las que preparaban nuevas “entregas”.

Personal de motorizada (SASU) divisó a los narcos, quienes al notar su presencia comenzaron a evadir autos y a adelantar posiciones sobre la calzada. Los policías se les pusieron a la par. Los delincuentes aceleraron una vez más y producto del estado de nerviosismo del conductor impactaron contra otro auto estacionado.

Los policías pidieron apoyo y les exigieron descender del auto. En ese momento constataron que se trataba de un colombiano de 26 años y un argentino de 24. Ninguno de los dos explicó los motivos por los que estaban en la zona y, a su vez, se negaron a entregar documentación identificatoria.

Durante la requisa del vehículo encontraron 3,7 gr de cocaína, 2,1 gr de tusi,, 48 pastillas de éxtasis y 14 de paracetamol. Además, tenían los mencionados elementos de corte y dos celulares iPhone 14. Fueron imputados por tenencia con fines de comercialización.