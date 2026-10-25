Ataron con cordones a tres adolescentes, los amenazaron con un fierro y vendieron sus celulares en el barrio

Era una tarde tranquila en la zona de Orense al 1100 cuando dos hermanos que estaban junto a un amigo, escucharon un fuerte ruido. Antes de que puedan entender qué ocurría, dos delincuentes con pasamontañas se les vinieron encima y los ataron con cordones que encontraron en la casa.

Los ladrones, que cargaban un fierro con punta estilo tumbero, amenazaron a las víctimas de 15, 16 y 17 años para que les entreguen los celulares y otras pertenencias de valor. Acto seguido se fugaron. No obstante, uno de los menores reconoció a uno de los autores como “Lauti” un sujeto que solía rondar por el barrio.

Con la información disponible, los agentes de la DDI Mar del Plata, en conjunto con la UI de Mar Chiquita, lograron individualizar a dos de los responsables de 21 y 22 años. Los sujetos en cuestión tenían varios domicilios en el barrio de Parque Palermo.

A su vez, demoraron a un joven de 19 años quién habría ofrecido a la venta los celulares de las víctimas en el barrio. El otro delincuente. identificado como “Lauti”, continúa prófugo.