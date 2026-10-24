Vieron una bici sin candado, se escondieron atrás de una pared y la robaron en un movimiento

Personal del Centro de Operaciones Tigre registraron el hecho sobre el cruce de Ruta 27 y José Martí. El ladrón pasó por la puerta de un comercio junto a un amigo y detectó que la bicicleta estaba apoyada sin candado.

Casi como si estuvieran jugando a las escondidas, se colocaron detrás de la pared que daba la vuelta a la esquina, se asomaron para asegurarse que nadie los viera y con un movimiento rápido, se la llevaron.

El Centro de Operaciones Tigre (COT) les dio seguimiento a la huida a través de las domos municipales y avisaron al móvil más cercano que rápidamente se dirigió hacia la zona del Rincón de Milberg.

Personal de seguridad del COT -con apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- interceptó al delincuente y a su cómplice en el cruce de las calles Williams y Rivadavia. Allí, recuperaron el rodado y trasladaron al detenido a comisaría.