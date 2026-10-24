Tienen 17 y 18 años, se movían en una moto robada y se metieron en los pasillos de Villa Zavaleta para fugarse

Personal de Motorizada de la Comisaría Vecinal 7 A realizaba un control preventivo en la zona cuando advirtió que una moto sin su chapa patente era tripulada por dos personas, en el cruce de las calles Bonorino y José Hernández.

En consecuencia, los efectivos le dieron la voz de alto al conductor, que hizo caso omiso y huyó del lugar, iniciándose una intensa persecución.

El motociclista ingresó luego al Barrio Zavaleta, por lo que se le dio aviso a los oficiales de Pacificación y Protección de Barrios y se realizó un operativo cerrojo para lograr la detención del rodado.

Uno de los oficiales realizó una detonación con munición de estruendo y los motociclistas perdieron la estabilidad y fueron reducidos.

Se verificó mediante el número de motor, que la Bajaj Rouser 200 tenía un pedido de secuestro vigente por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, el pasado 19 de septiembre.

Fue consultado el Juzgado Nacional de Menores Número 6, a cargo del doctor Cociancich, Secretaría 16 del doctor Verón Renón, y se dispuso el traslado del menor de 17 años al Instituto Inchausti; mientras que el otro sujeto, de 18, fue llevado a la dependencia policial luego de ser derivado al Hospital Penna para ser asistido.

Además, fueron secuestradas la moto y el armamento del efectivo policial. Se labraron actuaciones por "encubrimiento" y "resistencia a la autoridad".