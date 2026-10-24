Asaltó a una mujer con un revólver, le robó tres tarjetas de débito y descubrieron que vendía cocaína con la novia

Todo comenzó a raíz de la denuncia de una mujer que fue interceptada en la zona de 121 e/ 68 y 69 mientras iba al trabajo. El ladrón, al estilo del salvaje oeste, le apuntó con los dos revólveres y le exigió la billetera. Acto seguido, se fugó en una moto 110cc.

Comisionado personal GTO y tras análisis de la información recabada y relevamiento de cámaras que permitieron la trazabilidad del autor en fuga, se logró identificar al mismo, pudiendo, a su vez, individualizar su domicilio. Con dicha carga probatoria se solicitó el lugar ubicado en 90 entre 1 y 115.

Dentro del domicilio encontraron un revólver cal. 22 largo marca Tiver Extra sin numeración con 9 municiones en tambor cargador y otro Galand serie M7613 con 3 balas cargadas.

A su vez, secuestraron tres balanzas de precisión, cinco envoltorios de nylon conteniendo 8 gramos de cocaína, un envoltorio con marihuana, un teléfono celular marca Motorola color verde y ciento veinte mil pesos argentinos.

Estos elementos permitieron determinar que el delincuente 23 años, su novia de 25 y un cómplice de 34 que vivía a una cuadra, también se dedicaban a la venta de drogas al menudeo.