El narco que dormía con un revólver en la mesa de luz y tenía custodia hasta en los techos

Un hombre de 47 años y otro de 25 fueron detenidos durante un allanamiento en una vivienda de Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza, donde la Policía secuestró cocaína fraccionada para la venta, marihuana, dos revólveres y dinero. La investigación permitió detectar presuntas maniobras de comercialización de drogas y, según las tareas de vigilancia, el sospechoso contaba con soldaditos que custodiaban la propiedad, incluso desde los techos. Los movimientos fueron registrados mediante drones.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Sur 3ra. de Virrey del Pino, con la colaboración de grupos tácticos de otras dependencias y la intervención de la Policía Departamental. La causa está a cargo del fiscal Matías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción temática de Estupefacientes del Departamento Judicial La Matanza, quien avaló lo actuado y dispuso la aprehensión de los dos hombres por infracción a la ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de guerra.

Durante el operativo, realizado en una vivienda ubicada en la calle Sapaleri al 2200, en la esquina con Caballito, barrio Nicol, los investigadores secuestraron 550 envoltorios de cocaína, con un peso total de 260 gramos, además de dos trozos compactos de la misma sustancia. También incautaron 100 envoltorios de marihuana, que pesaban 170 gramos, dos revólveres calibre .38 con ocho municiones en total, 170.000 pesos, siete teléfonos celulares, una balanza de precisión y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes. Según la información recabada en la investigación, el principal sospechoso dormía con un arma sobre la mesa de luz.

La pesquisa incluyó tareas de campo, seguimientos discretos y filmaciones que permitieron documentar presuntas operaciones de venta de drogas en el domicilio. Según los investigadores, la vigilancia del lugar se extendía hasta los techos de la propiedad, mientras que el uso de drones permitió registrar movimientos que no resultaban visibles desde el nivel de la calle.

Además de los dos hombres aprehendidos, la Policía identificó a las parejas de ambos, una mujer de 47 años y otra de 28, quienes fueron notificadas de la formación de la causa y deberán presentarse ante la fiscalía. Por disposición judicial, no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad contra ellas.