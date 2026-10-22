Tiraron a una mujer de la moto para robársela, se aferró al manubrio y evitó que se la llevaran

Dos delincuentes que se movilizaban en una moto interceptaron a una mujer que circulaba en una Honda Wave 110, la empujaron hasta hacerla caer e intentaron robarle el vehículo en el barrio Altos del Valle de la ciudad de Santa Fe, pero escaparon cuando los gritos de auxilio de la víctima alertaron a dos vecinos.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 20.45 y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo el acompañante de la moto en la que se movilizaban los delincuentes se bajó y empujó a la mujer hasta hacerla caer de su vehículo. Desesperada, la víctima gritó: "¡Auxilio! ¡Llamá a la Policía, por favor!".

Los gritos alertaron a dos vecinos de la cuadra, que salieron rápidamente para asistirla. Ante esa reacción, los asaltantes desistieron del robo y escaparon en dirección al barrio 29 de Abril.

Tras el episodio, vecinos de Altos del Valle reclamaron mayor presencia policial y patrullajes preventivos en las calles. Según manifestaron, es poco frecuente ver móviles policiales recorriendo el barrio.