Ocho horas de controles: identificaron a 2.100 personas en 14 puntos estratégicos

Cuatro hombres fueron detenidos durante el primer día de una serie de operativos de seguridad desplegados en 14 puntos estratégicos de La Plata, en los que también se identificaron 2.134 personas y 1.344 vehículos.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante ocho horas, distribuidas en cuatro módulos de dos horas en cada uno de los puntos de interceptación, seleccionados de acuerdo con las problemáticas delictivas de cada localidad.

Los dispositivos incluyeron controles vehiculares selectivos e identificación de personas. El operativo contó con la participación de efectivos de la Superintendencia de Región Capital I, la Superintendencia de Cuerpos, personal de Caballería e Infantería, el Escuadrón Motorizado de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) y agentes de las comisarías 2da, 3ra de Los Hornos y 7ma de Abasto, además de la Departamental La Plata.

Según el balance oficial, durante la jornada fueron identificados 1.344 vehículos, entre autos y motos, y 2.134 ciudadanos que circulaban como conductores o acompañantes.

En el marco de los controles, se detectaron personas con pedidos de captura vigentes y se realizaron procedimientos por infracción a la Ley de Drogas.

Uno de los operativos se concretó en la avenida 520 y la calle 210, donde efectivos interceptaron una moto Keller en la que circulaban dos hombres de 23 y 25 años que, según el informe policial, observaban insistentemente distintos comercios de la zona.

Durante la requisa, los agentes encontraron un envoltorio con 0,6 gramos de marihuana, por lo que ambos fueron aprehendidos por infracción a la Ley 23.737. Además, la motocicleta fue secuestrada por distintas irregularidades vinculadas con la documentación obligatoria y los elementos de seguridad exigidos para circular. En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18.

Por otra parte, en un control realizado en la zona de las calles 146 y 79, en Los Hornos, fue identificado un hombre de 38 años que registraba un pedido de captura activo desde abril de 2025 en una causa por robo.

Tras la intervención del Juzgado Correccional 2 del Departamento Judicial La Plata, se dispuso que recuperara la libertad y se lo notificó de una audiencia prevista para el 23 de octubre a las 8.

En tanto, en la intersección de la diagonal 74 y la calle 119, personal policial identificó a un joven de 22 años que tenía un pedido de captura por comparendo compulsivo en una causa por encubrimiento, a solicitud del Juzgado Correccional 4 de La Plata. El joven fue trasladado a una dependencia policial y, tras la intervención judicial, se dispuso su citación a primera audiencia.

Los operativos se desplegaron en City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Ringuelet, Tolosa, el casco urbano, Villa Elvira, Los Hornos, la zona del aeropuerto y San Carlos, entre otros sectores, con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir delitos y detectar personas con requerimientos judiciales pendientes.