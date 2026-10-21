Cuatro motochorros intentaron robarle la camioneta, aceleró para escapar y le dispararon

Un hombre logró escapar de un violento intento de robo de su camioneta en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes, luego de ser abordado por cuatro motochorros que le abrieron la puerta del vehículo y le dispararon a matar mientras huía.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 21.30 sobre la calle Zeballos, cuando la víctima se encontraba al volante de su camioneta, estacionada sobre la calle y con las luces encendidas.

Según el relato de un testigo, los delincuentes llegaron en dos motos y sorprendieron al conductor con intenciones de robarle la camioneta.

Ante la amenaza, el hombre se resistió y realizó una maniobra marcha atrás, durante la cual chocó contra un poste. Sin embargo, consiguió acelerar y escapar del lugar, mientras los asaltantes le disparaban e insultaban.

A pesar de la violencia del ataque, la víctima no sufrió lesiones. Según se informó, realizó la denuncia esa misma noche y la Policía intervino rápidamente.