Cerraba el portón, le apuntaron con un arma y a culatazos en la cabeza le robaron el auto

Dos delincuentes armados asaltaron a un hombre cuando sacaba su auto de la cochera de su casa en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, lo amenazaron para que entregara las llaves y le dieron un culatazo en la cabeza cuando intentó resistirse. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió este martes, pasadas las 10, en la calle Fernández D'Oliveira al 3300, cuando la víctima acababa de sacar el vehículo de la cochera y se disponía a cerrar el portón de su vivienda.

En ese momento, dos delincuentes que caminaban por la zona regresaron sobre sus pasos y lo interceptaron. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y le exigió las llaves del auto.

“Nooo, hermano, ¿qué querés? Por favor, te lo pido”, suplicó el hombre, mientras intentaba evitar el robo. Sin embargo, cuando forcejeó con uno de los asaltantes, recibió un golpe con la culata del arma en la cabeza y cayó al suelo.

Los ladrones aprovecharon la situación para subir al vehículo y escapar a toda velocidad, mientras la víctima permanecía en el lugar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que registraron la secuencia del asalto, serán clave para reconstruir el hecho e intentar identificar a los responsables.