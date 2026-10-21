Una pareja atacó a patadas la entrada de un kiosco, destrozó los vidrios y robó la recaudación

Una pareja de delincuentes asaltó durante la madrugada un kiosco que funciona las 24 horas en la avenida Sarmiento al 1570, en la localidad bonaerense de San Vicente. Para ingresar, los ladrones patearon los accesos, rompieron dos ventanales y doblaron la puerta de entrada, antes de apoderarse del dinero de la caja registradora y de mercadería.

El robo ocurrió cerca de las 5.20 de la madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Una vez dentro del comercio, la mujer fue directamente hacia la caja para llevarse la recaudación, mientras que su cómplice sustrajo productos de una de las heladeras.

Además del dinero y los artículos robados, el ataque dejó importantes daños materiales en el frente del establecimiento, cuyos responsables deberán afrontar los gastos de reparación.

La víctima señaló que el local ya había sufrido otros hechos delictivos, aunque de menor gravedad, en los que los ladrones se llevaban pequeños objetos o mercadería y escapaban. En esta oportunidad, en cambio, los asaltantes forzaron el ingreso y provocaron destrozos de consideración.

Según trascendió, los sospechosos serían conocidos por vecinos de la zona, aunque hasta el momento no fueron detenidos. La investigación continúa para establecer sus responsabilidades e intentar recuperar lo sustraído.