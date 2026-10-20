La vida de lujo de "Los pibes chetos”: uno murió de un tiro y secuestraron 10 kilos de cocaína

La Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegó un importante operativo contra una organización narcocriminal investigada por abastecer de drogas ilícitas a distintos sectores de la costa atlántica. Las dos etapas del procedimiento comprendieron 18 allanamientos, una interceptación vehicular y el secuestro de cocaína, marihuana, ketamina, tusi, armas, vehículos, dispositivos electrónicos y una importante suma de dinero en distintas monedas.



En las diligencias participaron dependencias de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, grupos especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fuerzas federales, de acuerdo con las medidas dispuestas por la autoridad judicial.

Durante aproximadamente cinco meses, personal de la Dirección Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico desarrolló una investigación destinada a identificar a los integrantes y el funcionamiento de una presunta organización dedicada al transporte, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes.

Las tareas incluyeron seguimientos de personas y vehículos, vigilancias, registros fílmicos, escuchas telefónicas autorizadas judicialmente y análisis de comunicaciones, cuentas bancarias y billeteras virtuales.

A partir de estas medidas se logró reconstruir una estructura con distintos niveles de participación, que comprendía responsables de conducción, logística y administración, distribuidores y revendedores, hasta llegar a los puntos de venta de drogas al menudeo.

La investigación también permitió establecer que integrantes de los niveles superiores de la organización mantenían un elevado nivel de vida, con residencias en edificios exclusivos de Mar del Plata, próximos al circuito comercial de Güemes.

Asimismo, algunos de los investigados participaban como pilotos en competencias automovilísticas, actividad a la que, según las actuaciones, destinaban importantes sumas de dinero.

El 13 de octubre, la investigación avanzó con la ejecución de ocho allanamientos en Mar del Plata, en sectores de los barrios Chauvin, Hospital Materno Infantil, Loma de Stella Maris, San José, Las Dalias y Microcentro.

En forma complementaria, se concretó una interceptación vehicular sobre la Ruta Nacional N.º 33, en jurisdicción del partido de Trenque Lauquen, como parte de las medidas dirigidas a la estructura investigada.

Las diligencias permitieron secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, vehículos y documentación de interés para reconstruir las actividades de la organización.

Entre los elementos hallados se identificaron lotes de cocaína con la estampa de un delfín, distintivo que también aparecía en envoltorios vacíos incautados durante el operativo.

Durante el ingreso policial a una vivienda del barrio Las Dalias, uno de los investigados efectuó disparos contra el personal interviniente y posteriormente se atrincheró en el baño del inmueble.

En esas circunstancias se produjo un disparo de arma de fuego que provocó heridas al hombre, de 30 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

La Policía Federal Argentina intervino en las tareas periciales y, por disposición judicial, personal de Prefectura Naval Argentina continuó con el registro del domicilio.

En esa requisa se secuestraron aproximadamente siete kilogramos de cocaína, 200 gramos de marihuana, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, balanzas y otros elementos vinculados con la investigación.

El 14 de octubre se completó una segunda etapa del operativo, con diez allanamientos adicionales.

De esas diligencias, ocho se realizaron en Mar del Plata, en sectores que comprendieron los barrios Santa Elena, Conventillo, Parque Independencia, San Jorge y Las Dalias.

Otro procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Unión, partido de Ezeiza, mientras que el restante tuvo lugar en General Pico, provincia de La Pampa.

De esta manera, el despliegue alcanzó un total de 18 allanamientos: 16 en Mar del Plata, uno en Ezeiza y uno en General Pico, además de la interceptación vehicular realizada en la Ruta Nacional N.º 33.

Las nuevas diligencias permitieron ampliar el secuestro de dinero, teléfonos celulares, equipos informáticos y otros elementos de interés para el avance de la causa.



El balance de las dos etapas del operativo incluyó el secuestro de tres kilogramos de cocaína, 45 gramos de marihuana, 600 gramos de ketamina y 1.020 gramos de tusi. Entre los estupefacientes incautados se identificaron lotes de cocaína con el logo de un delfín, además de bolsas con trozos compactos y sustancia en polvo.

A esos elementos se sumaron otros siete kilogramos de cocaína y 200 gramos de marihuana secuestrados durante el registro realizado por personal de la Prefectura Naval Argentina en el domicilio del barrio Las Dalias. En ese procedimiento también se incautaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros, un revólver Orbea calibre .32 Long con seis municiones intactas y pedido de secuestro por robo, cuatro municiones calibre .44 y seis calibre .32.

Asimismo, los investigadores secuestraron 22 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, una CPU, cuatro balanzas, documentación de interés para la causa y 22 envoltorios vacíos correspondientes a lotes de cocaína, de los cuales 14 tenían el logo de un delfín. También fueron incautados dos automóviles, un Volkswagen Polo y un Ford Fiesta, además de municiones calibre 9 milímetros y otros envoltorios vacíos.

En cuanto al dinero secuestrado durante las dos etapas del operativo, el total ascendió a 26.551.500 pesos, 50.013 dólares y 855 euros.

Las cantidades consignadas para el registro realizado por Prefectura Naval Argentina se presentan por separado de los secuestros generales, a fin de evitar superposiciones hasta la consolidación definitiva de las actas y los pesajes. Del mismo modo, los totales de dinero y dispositivos informados para las dos etapas se mantienen diferenciados del detalle de esa requisa.

Acción judicial

El operativo permitió concretar la detención de cuatro personas: tres hombres de 24, 28 y 28 años, investigados por su presunta participación en tareas de conducción, coordinación, acopio y distribución, y una mujer de 45 años, señalada como distribuidora e intermediaria.

Asimismo, un hombre de 35 años quedó imputado en el marco de la investigación.

El hombre fallecido durante el procedimiento en el barrio Las Dalias fue identificado como Raúl A. (30), investigado como presunto socio y colaborador de uno de los principales responsables de la organización.

La causa tramita por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos – Narcocriminalidad, a cargo del Dr. Santiago Eyherabide, y del Juzgado Federal de Garantías, a cargo del Dr. Santiago Inchausti.