“Un policía me quería pegar": dos menores intentaban asaltar a automovilistas y uno salió corriendo

Dos menores fueron trasladados a una comisaría en el partido bonaerense de Avellaneda, luego de ser detectados por cámaras de seguridad cuando presuntamente intentaban cometer robos contra automovilistas.





Uno de ellos intentó escapar al ser interceptado por efectivos policiales y, tras ser reducido, justificó su reacción: “Corrí porque me querían pegar”.

El hecho comenzó cuando operadores de las cámaras de vigilancia advirtieron los movimientos de los dos sospechosos, por lo que personal de la Policía Motorizada inició un operativo de búsqueda en la zona.

Los efectivos lograron localizarlos en la calle Manuel Estévez, entre Deán Funes y Matheu. Sin embargo, cuando intentaron identificarlos, uno de los adolescentes desobedeció las indicaciones y huyó corriendo.

El sospechoso fue alcanzado y reducido a las pocas cuadras. En ese momento, justificó su fuga al afirmar que había escapado porque le iban a pegar, mientras gritaba: “Llamen a mi vieja” y “me falta el aire”.

Finalmente, ambos adolescentes fueron trasladados a una dependencia policial. Según la información oficial, uno de ellos cuenta con antecedentes.