Se dedicaban a robar motos y las publicaban en Marketplace para venderlas a precios increíbles

Personal de la Comisaría Decimotercera, junto con efectivos de otras dependencias policiales y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Jardín, donde secuestró una moto, armas, municiones, marihuana, teléfonos celulares y autopartes, en el marco de una investigación por la sustracción de un rodado.

La pesquisa incluyó el análisis de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios y el seguimiento de publicaciones en redes sociales vinculadas con la presunta comercialización de motos y autopartes.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron una moto, prendas de vestir, herramientas, una escopeta con municiones, siete teléfonos celulares, autopartes de distintas marcas, dos chapas patentes con pedidos de secuestro y marihuana.

En el marco de la causa, un adolescente de 17 años fue notificado por el delito de encubrimiento simple y recuperó la libertad, aunque deberá comparecer ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil el próximo 21 de octubre.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.