Falsos repartidores robaban celulares y los envolvían en papel aluminio para bloquear la señal

Otra intervención del Lince resultó clave para identificar y poner a disposición judicial a un hombre de 33 años durante ocho allanamientos realizados el miércoles por la Policía de Investigaciones (PDI), a partir de una serie de denuncias por robos modalidad arrebato de teléfonos celulares en distintas zonas de la ciudad de Rosario. La herramienta tecnológica del Gobierno de Santa Fe, que procesa imágenes de cámaras de videovigilancia en tiempo récord para esclarecer hechos delictivos, permitió avanzar en una causa que incluyó el secuestro de cinco teléfonos celulares, rollos de papel metálico, dos cascos de motocicletas, caja de empresa de reparto y documentación de vehículos.





Se trata del caso número 735 resuelto por la unidad de gestión Lince. La investigación se inició a partir de informes elaborados por la herramienta tecnológica, luego de analizar distintos hechos y realizar seguimientos mediante el sistema de inteligencia artificial con el cual funcionan las cámaras públicas en la ciudad de Rosario. El trabajo permitió establecer coincidencias entre los episodios investigados, vinculadas con los presuntos autores, los vehículos utilizados y los trayectos realizados durante las fugas.



A partir del informe del Lince, el personal de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI) de la PDI realizó distintas tareas investigativas, incorporando información obtenida mediante la geolocalización de algunos dispositivos denunciados como sustraídos y datos provenientes de incidencias priorizadas registradas por la Central de Emergencias 911.

Una de las personas investigadas, identificada como Miguel Ángel S., de 33 años, fue trasladada a sede de la PDI debido a que registraba un pedido de captura activo en el marco de otra causa por robo bajo la modalidad de arrebato en la vía pública.

La pesquisa de la PDI permitió establecer posibles vinculaciones entre los distintos hechos e indicios relacionados con personas que podrían estar vinculadas con la recepción, reparación y desbloqueo de teléfonos celulares de procedencia ilícita.

En el marco de las medidas ordenadas por el fiscal Carlos Covani, en uno de los domicilios allanados fueron hallados dos teléfonos iPhone que se encontraban envueltos en papel aluminio, modalidad que había sido detectada durante las tareas investigativas y que se encontraba vinculada al desbloqueo de dispositivos presuntamente sustraídos.

Personal de la PDI y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe ejecutaron los allanamientos que se llevaron adelante en domicilios de Almafuerte al 2100, Génova al 2300, Rioja al 4000, Pasaje Guaycurú al 2700, D’Angelis al 1000 y D’Angelis sin número (tres inmuebles).