Entró con una cuchilla de carnicero a una escuela, se encerró en un aula y hubo pánico

Un hombre de 34 años ingresó corriendo y armado con una cuchilla de carnicero a la Escuela Primaria N° 46 del barrio Matera, en Merlo, y generó momentos de pánico entre alumnos y docentes, aunque finalmente fue reducido y detenido.

El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la calle William Morris al 1400, casi esquina Hurtado. Según la reconstrucción inicial, el hombre ingresó por la fuerza al edificio luego de mantener un conflicto con otras personas en la vía pública y habría buscado refugio dentro de la escuela.

Ante la situación, las autoridades educativas pusieron a resguardo a los alumnos y lograron que el hombre se encerrara en una de las aulas. Mientras tanto, integrantes del equipo directivo dieron aviso al 911 y solicitaron la presencia policial.

La escena quedó registrada por uno de los padres que se encontraba en las inmediaciones. Desde la vereda, el hombre filmó con su teléfono al sospechoso mientras permanecía encerrado en el aula y le gritó: "Salí afuera porque re rompo la cabeza". En otro momento del video se escucha a otro padre decir: "Entró un drogado".

Cuando arribó un patrullero, los efectivos ingresaron al establecimiento, aprehendieron al sospechoso y lo trasladaron a una dependencia policial. La situación provocó la reacción de familiares que se encontraban en el lugar y que expresaron su malestar por lo ocurrido.

Desde la Escuela Primaria N° 46 difundieron posteriormente un comunicado en sus redes sociales para informar sobre el episodio. "Ingresó por la fuerza un desconocido, ignorando sus intenciones. El mismo fue retenido en una de las dependencias del edificio", señalaron las autoridades.

En el mismo comunicado explicaron que se dio aviso inmediato a la Policía y a los inspectores del nivel primario, y que el equipo directivo realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de Matera. También aclararon que el hombre "no es padre de ningún/a estudiante de la EP 46" y que fue trasladado a la dependencia policial.

Las autoridades escolares remarcaron que se activaron los protocolos de cuidado establecidos para este tipo de situaciones y buscaron llevar tranquilidad a la comunidad educativa. Además, dispusieron medidas adicionales de seguridad, entre ellas mantener cerrado el portón de ingreso y egreso.

En tanto, para este viernes a las 10 está prevista una reunión con padres y madres de los alumnos para brindar detalles sobre lo sucedido y responder las dudas de las familias.

La causa quedó radicada en la Fiscalía N° 3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, que inició actuaciones por averiguación de ilícito. Según fuentes del caso, se investiga además si el hombre atraviesa una situación vinculada con consumos problemáticos.