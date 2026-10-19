Asaltaron un supermercado, amenazaron a dos nenes de 8 y 9 años y terminaron a las piñas con vecinos

Cinco delincuentes armados asaltaron un supermercado de la localidad de Los Hornos, en La Plata, donde amenazaron a una empleada y a dos nenes de 8 y 9 años que se encontraban en el lugar. Tras el robo, vecinos se agarraron a iñas con los ladrones y lograron retener a dos mientras que los otros tres escaparon con parte del dinero y la mercadería sustraída.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado en un comercio ubicado en la intersección de las calles 141 y 58. Los asaltantes irrumpieron en el local con armas y amenazaron a todos para controlar la situación, incluidos los dos chicos.

“Están robando, guarda que están armados”, advirtieron en medio de la situación, mientras los delincuentes avanzaban con el asalto.

Uno de los ladrones amenazó a la empleada y le exigió que abriera la caja registradora y le entregara la clave de su celular. “Abrí la caja y dame la contraseña del teléfono”, le ordenó. La mujer respondió: “No tengo la plata, me la robaron toda”.

Mientras algunos de los asaltantes intimidaban a las víctimas, otros se apoderaron del dinero de la caja y de mercadería del autoservicio. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

La fuga se vio interrumpida por la reacción de los vecinos, que salieron a intervenir al advertir lo que sucedía y consiguieron reducir a dos de los sospechosos. Durante el enfrentamiento, varias personas golpearon a los delincuentes para evitar que escaparan, mientras un vecino gritaba: “¡Matalo!”.

En medio del tumulto, una mujer también atacó con un palo a uno de los asaltantes, aunque este logró escapar junto con otros dos integrantes de la banda. Los tres permanecen prófugos.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y de otros elementos reunidos, los investigadores comenzaron a trabajar para identificar a los participantes del asalto. Según la información disponible, al menos tres de los presuntos integrantes de la banda ya habrían sido individualizados.