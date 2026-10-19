El streamer “Chaipa” se peleó con su novia en una transmisión en vivo, la golpeó y lo detuvieron

Un streamer conocido como “Chaipa” fue detenido acusado de golpear a su novia luego de protagonizar una violenta discusión que quedó registrada durante una transmisión en vivo, en la que ambos se insultaron mientras circulaban en vehículos separados y él aceleró a toda velocidad por la avenida Maipú, en el partido bonaerense de Vicente López.

El hecho continuó en una vivienda de un barrio privado en Nordelta, partido de Tigre, donde Lara Magalila Rapallo, de 20 años, denunció que su pareja, Santiago De León Quintana, de 28, la agredió físicamente con golpes de puño y patadas. La víctima presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo, mientras que el acusado tenía un arañazo en el rostro.

La secuencia previa a la denuncia estuvo marcada por una discusión de ventanilla a ventanilla, mientras la joven viajaba en una camioneta y su novio conducía otro auto acompañado por sus amigos. En medio del intercambio, ella le advirtió sobre los riesgos de seguir acelerando y le dijo: "Te aviso que el seguro está mi nombre, si chocamos los dos no te va a cubrir".

“¿Carrera, salimos?”, la desafió el streamer. Uno de los amigos que viajaba con él intentó advertirle sobre el peligro: “Guarda que hay una bicicleta”. La joven, en tanto, le pidió que se alejara y antes de acelerar a fondo le advirtió: “Alejate porque capaz que te piso”.

Lejos de calmarse, los acompañantes del conductor lo alentaron a acelerar: “¡Pisalo a fondo!”, le dijeron. “¿Quiere chocar?”, se preguntó él durante la discusión, antes de insistir: “Vamos a correr si quiere correr”. Luego, mientras aceleraba, agregó: “Esta mina es capaz de chocar porque estamos discutiendo”, en referencia a su novia.

Tras el llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas, de la Comisaría 4ta y de la Policía Departamental, junto con personal de la patrulla municipal del Centro de Operaciones Tigre (COT), intervinieron en el barrio privado.

En el lugar, una ambulancia asistió a ambos jóvenes. Los dos fueron trasladados a una dependencia policial para cumplir con las actuaciones correspondientes y se activaron los protocolos de contención.

Tanto la denunciante, que utiliza el nombre de usuario “naotzumi” en Kick y cuenta con unos 100.000 seguidores, como el acusado, conocido en esa plataforma como “Chaipa7”, con más de 72.000 seguidores, son creadores de contenido en esa red de transmisiones en vivo.

La causa fue caratulada como “lesiones agravadas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Tigre, encabezada por el fiscal Julio Petrucci, quien dispuso la aprehensión del acusado.