Se fue a la playa con un revólver y amenazó con matarse: un negociador especialista lo convenció durante horas para salvarlo

El procedimiento se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 por una situación en la zona del ex-Aquarium.

Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas Sur constataron que el hombre sostenía un arma de fuego, por lo que se activó el protocolo de intervención correspondiente y se convocó a personal especializado para abordar la situación.

En el lugar trabajaron efectivos de la UTOI, de la División Halcón y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), junto con un negociador especializado. Durante varias horas se desarrollaron tareas de contención y negociación, mientras personal policial procuraba preservar la integridad del hombre.

Finalmente, tras la intervención del negociador, el hombre depuso su actitud y arrojó el arma. Personal especializado procedió entonces a reducirlo de manera preventiva para evitar que se autolesionara y asegurar la situación.

Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde recibió una primera evaluación médica. Una ambulancia del SAME lo derivó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para la realización de estudios complementarios.

Intervino la UFI Nº 1, a cargo de la Dra. Salas, que dispuso el inicio de actuaciones por tentativa de suicidio y el secuestro del arma de fuego. Asimismo, no ordenó medidas restrictivas de la libertad para el hombre.