Dos “mulas” viajaban de Jujuy a Salta con 35 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo de la camioneta

Efectivos del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres”, alertados por una información emitida por la Unidad de Inteligencia Criminal "La Quiaca”, detuvieron la marcha de un vehículo Ford Ecosport en el que viajaban dos hombres provenientes de Jujuy.

Al llevar a cabo la inspección física del rodado, los funcionarios notaron ciertas anomalías en la estructura del rodado. Ante esa situación, se realizó una requisa minuciosa que derivó en el hallazgo de un doble fondo en el sector de los asientos y en el baúl.

Ante la presencia de testigos, el personal de la Fuerza utilizó herramientas de corte y extrajo un total de 34 paquetes rectangulares que, sometidos a las pruebas de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso de 35 kilos 180 gramos. Además, los gendarmes hallaron un envoltorio que poseía 155 gramos de marihuana.

La Fiscalía Federal de Salta dispuso la detención en carácter de incomunicados de ambos involucrados, como así también el secuestro de los estupefacientes, del vehículo y de dos teléfonos celulares.