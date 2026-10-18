Entró a robar a un local y la empleada de 18 años sacó un machete para defenderse

Un delincuente de 24 años fue detenido durante la madrugada del sábado tras intentar robar la caja registradora de un comercio de la localidad misionera de San Vicente. Durante el asalto, forcejeó con la empleada, de 18 años, quien sacó un machete que estaba en el mostrador y logró salir del local para pedir ayuda.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.20 en el comercio Tokio Minishop, situado sobre la avenida Tejeda al 655, cuando el sospechoso ingresó al local e intentó llevarse el dinero de la caja registradora.

Según la denuncia, la trabajadora intentó impedir el robo, se produjo un forcejeo y le pegó una piña. En medio del enfrentamiento, la joven tomó un machete, mientras que el asaltante arrancó la caja registradora, que cayó al suelo.

Ante esa situación, la empleada consiguió salir del local para pedir ayuda, pero el hombre salió detrás de ella y escapó. La víctima no sufrió lesiones.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría Segunda desplegaron un operativo de búsqueda en la zona y localizaron al sospechoso a pocas cuadras, sobre la avenida Constitución, donde fue aprehendido.

El detenido, identificado como Omar Adalid R., quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por robo en grado de tentativa. Por razones de jurisdicción, interviene la Comisaría Seccional Primera.