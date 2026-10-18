Un nene de 4 años llevó un revólver al jardín de infantes y una docente lo encontró en su cartuchera

Un operativo policial se desplegó en un jardín de infantes de la zona noroeste de Rosario, luego de que una docente descubriera un revólver calibre .38 en la cartuchera de un nene de cuatro años.

Los investigadores buscan determinar cómo llegó el arma al establecimiento educativo y quiénes son los responsables.

Entre las hipótesis que se investigan figura la posibilidad de que alguien del entorno familiar haya guardado el revólver en la cartuchera para ocultarlo ante un eventual allanamiento o evitar que fuera encontrado por alguien del entorno. Sin embargo, esa alternativa aún no fue confirmada y los investigadores procuran establecer cómo el niño tuvo acceso al arma y de qué manera terminó llevándola al establecimiento educativo.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en el Jardín de Infantes N° 377, ubicado en Garzón al 4300. Una maestra del turno tarde advirtió que el niño tenía un arma de fuego guardada junto a sus útiles escolares e informó de inmediato a la directora de la institución, quien dio aviso a la Policía.

Tras recibir la comunicación, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al establecimiento y constataron la presencia del revólver. Según la información policial, se trataba de un Smith & Wesson calibre .38 largo, que fue secuestrado y no contenía municiones.

Durante el procedimiento, los agentes identificaron al menor y a su madre. En tanto, se iniciaron actuaciones para establecer las circunstancias en las que el arma llegó al jardín de infantes y determinar las eventuales responsabilidades penales vinculadas con el hecho.