Se disfrazaban de médicos, usaban ambulancias ploteadas y captaban pacientes mediante engaños

Una organización acusada de brindar servicios médicos clandestinos con falsos médicos y ambulancias ploteadas como unidades de emergencia fue desarticulada tras 37 allanamientos realizados en siete distritos bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires. El operativo, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, culminó con el secuestro de siete ambulancias, sellos médicos, recetarios del PAMI y documentación vinculada con prestaciones de salud, en el marco de una investigación por presuntas maniobras fraudulentas con fondos destinados a esos servicios. La banda estaba integrada por argentinos y peruanos

La causa se inició en enero de este año, a partir de tareas investigativas destinadas a identificar a los integrantes de una presunta asociación ilícita con base operativa en Florencio Varela. Según los investigadores, la organización utilizaba camionetas ploteadas como ambulancias y parcialmente equipadas para realizar consultas domiciliarias y trasladar pacientes a hospitales y centros especializados, sin contar con las habilitaciones correspondientes.

De acuerdo con las pruebas reunidas y las intervenciones telefónicas, los sospechosos habían distribuido funciones de choferes, enfermeros y médicos entre personas que ejercían esas actividades sin las matrículas ni las autorizaciones exigidas. Además, algunos pacientes eran captados mediante engaños y que determinadas prácticas agravaron sus patologías.

La pesquisa también detectó vínculos con una empresa radicada en Avellaneda, cuyos empleados habrían derivado servicios de atención domiciliaria y traslado de pacientes a la organización. La coordinación había estado a cargo de su principal referente, de nacionalidad peruana, junto con personas de distintas nacionalidades y una contadora pública que también quedó bajo investigación.

Uno de los ejes de la causa es la posible existencia de maniobras fraudulentas con fondos destinados a prestaciones sanitarias, entre ellos los correspondientes al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Durante los procedimientos, los agentes secuestraron talonarios de recetas médicas de ese organismo, formularios de evaluación, planillas de traslados y derivaciones, listas de precios por kilómetro y documentación vinculada con empresas prestadoras de servicios de salud.



En los 37 allanamientos, realizados en Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, también incautaron 57 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, cuatro CPU, discos rígidos, una tablet y otros dispositivos electrónicos que serán analizados para avanzar con la investigación.

Entre los elementos hallados había 22 sellos médicos y otros 65 pertenecientes a distintas instituciones de salud, instrumental quirúrgico, tensiómetros, estetoscopios, oxímetros, medicamentos, jeringas, agujas y diversos insumos sanitarios. También se secuestraron prendas con identificaciones del SAME de la provincia de Buenos Aires y documentación que presuntamente se utilizaba para respaldar la prestación de servicios de emergencia.

El operativo incluyó, además, el secuestro de tres automóviles y una motocicleta, junto con las siete ambulancias. En uno de los domicilios se encontraron puertas delanteras y portones laterales con un dominio grabado que, según los registros policiales, estaban vinculados con una investigación por robo automotor.

En cuanto a las medidas judiciales, el detalle del procedimiento informó nueve personas detenidas y otras 20 aprehendidas, mientras que el resumen operativo consignó 13 detenciones. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de Quilmes, conducida por el fiscal Darío Santiago Provisionato, con intervención del Juzgado de Garantías N° 8, a cargo de Adrián Marcelo Villagra.

La causa fue caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos u honores. Los investigadores buscan establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados, determinar si hubo otras personas que integraban la estructura y precisar el alcance de las presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos.