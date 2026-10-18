Asaltó a los tiros a dos Uber moto, hirió a su cómplice y se fugó a Tucumán

La detención fue realizada por personal de la División Investigaciones Comunales 4, que viajó a San Miguel de Tucumán para realizar tareas de investigación y localizar al delincuente, en el marco de una causa por robo con armas en la que previamente había sido aprehendido su cómplice.

Los hechos ocurrieron el 27 de julio, en las inmediaciones de Araoz de Lamadrid y Necochea, cuando dos hombres, uno de ellos armado, asaltaron a un chofer de una aplicación de viajes en moto.

Una hora después, en la misma intersección, los mismos sujetos asaltaron a otro conductor. Durante este segundo hecho, uno de los delincuentes resultó herido por un disparo efectuado por su propio cómplice.

Poco después, personal de la Comisaría Vecinal 4C fue convocado por un herido de arma de fuego en un inmueble de Olavarría al 250, donde encontró al hombre que posteriormente fue vinculado con los hechos.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y domos, los investigadores lograron determinar la participación de ambos hombres en los robos. Las imágenes permitieron advertir que se cambiaban de vestimenta durante los hechos, aunque conservaban el mismo calzado.

Luego de vincular al hombre herido con ambos robos, los investigadores continuaron las tareas para identificar al segundo involucrado, quien había efectuado los disparos. El análisis de antenas telefónicas permitió establecer un patrón de movimientos y determinar que se había trasladado hacia el norte del país, con posibles domicilios en la provincia de Tucumán.

Con esa información, la Justicia autorizó las tareas investigativas en esa provincia. Finalmente, los efectivos localizaron al ladrón en cercanías del domicilio investigado y procedieron a su detención.

El ladrón quedó a disposición de la Justicia tucumana, que ordenó su traslado provisorio a la Comisaría Seccional 4 de San Miguel de Tucumán, mientras se realizan las diligencias necesarias para su posterior traslado a la Ciudad.

Intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 16, a cargo del doctor Iturralde, Secretaría 111 de la doctora Turconi, y el Juzgado de Garantías/Unidad Fiscal de Robos y Hurtos 4 de San Miguel de Tucumán, a cargo de Eduardo Martín González.