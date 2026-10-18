Distribuían droga por todo el país usando micros de larga distancia: secuestraron 208 kilos de cocaína, armas y autos de alta gama

La investigación se inició a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en una causa anterior por narcotráfico, cuya información permitió identificar nuevos vínculos criminales y avanzar sobre una estructura dedicada al acopio, acondicionamiento y distribución de drogas.

A través del análisis de comunicaciones, movimientos financieros y tareas de vigilancia, los investigadores establecieron que algunos de sus integrantes estaban vinculados con comercios de indumentaria, bebidas y gastronomía que, según la hipótesis investigativa, habrían sido utilizados para encubrir operaciones económicas relacionadas con el narcotráfico.

Asimismo, se identificó una estructura logística integrada por distintos domicilios utilizados como bases operativas, vehículos y personas que habrían intervenido en el traslado de estupefacientes hacia el interior del país.

Para profundizar las pesquisas, la Justicia autorizó la intervención de más de 15 líneas telefónicas, la instalación de dispositivos de seguimiento GPS en vehículos investigados y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos. Estas medidas permitieron reconstruir movimientos, identificar nuevos integrantes y establecer vínculos entre quienes presuntamente cumplían funciones de distribución y logística.

Las tareas también permitieron detectar viajes hacia la provincia de Misiones y distintos países de la región. Mediante el análisis de registros migratorios, redes sociales y seguimientos, los efectivos lograron identificar a otras personas presuntamente vinculadas con el funcionamiento de la organización.

Con los elementos reunidos, el 6 de octubre, personal de la PSA llevó adelante nueve allanamientos en distintos domicilios del AMBA. El principal hallazgo se produjo en una vivienda de la zona oeste del conurbano bonaerense, donde los efectivos encontraron un importante cargamento de cocaína distribuido en cajas, mochilas y un bolso.

Durante los procedimientos también se secuestraron armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, documentación de interés para la causa, 175.200 dólares estadounidenses y 850.700 pesos argentinos.

Los cinco detenidos y la totalidad de los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, cuya titular es la jueza Sandra Arroyo Salgado y que, en esta oportunidad, se encontraba interinamente a cargo del juez Lino Mirabelli, con intervención de la Secretaría Nº 1, a cargo de Melanie Bauer.