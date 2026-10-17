Motochorros le robaron un bolso con 37 millones, chocaron durante la fuga y terminaron detenidos

La secuencia comenzó en Don Torcuato, cuando un empleado de 40 años, retiró $37,9 millones de pesos de la caja de una estación de servicio Shell con el objetivo de hacer un depósito bancario. De un modo que aún es investigado, una banda de especialistas en salideras, consiguió el dato.

Los delincuentes lo siguieron con dos motos de alta cilindrada y un Volkswagen Up. Cuando encontraron el momento justo, simularon estar armados y lo asaltaron. Luego comenzaron la fuga a toda velocidad pero a la altura de Alem y Rivadavia, una de las motos chocó y obligó a rediseñar el plan.

Los ladrones “escondieron” la moto entre dos autos estacionados, mientras la otra motocicleta aceleró a fondo. Los miembros restantes de la banda se reagruparon en el Volkswagen Up. Esta fue una de las alertas que permitieron poner en marcha el operativo de búsqueda, a la que se sumaron avisos vía cámara y denuncias vecinales.

El vehículo fue localizado en la zona de Márquez e Isabel la Católica. A partir de allí, los efectivos de la Comisaría 1ra desplegaron un operativo cerrojo que terminó con la interceptación del auto en Rolón y Monroe.

En el interior viajaban cinco hombres y una mujer, quienes fueron aprehendidos. Durante el procedimiento, y en presencia de un testigo, los agentes encontraron el bolso con los $37,9 millones. La totalidad del dinero fue recuperada y posteriormente restituida a su propietario.

La banda, compuesta por una mujer de 35 años, un hombre de 29, otro de 23, dos de 18 y el menor, quedó imputada por robo agravado en poblado.