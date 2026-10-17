Policías disfrazados de albañiles burlaron la seguridad narco y allanaron un búnker en las Torres de Wilde

Tenían el dato que en las Torres de Wilde funcionaba un concurrido búnker de droga. Sin embargo, se trataba de una zona de difícil acceso, ya que los narcos tenían una nutrida red de “soldaditos” y “satélites” que daban aviso de forma inmediata de cualquier movimiento sospechoso.

Es por eso que los agentes de la Comisaría 5ta de Avellaneda, destinados a Wilde, realizaron una vigilancia encubierta durante semanas: algunos se hicieron pasar por paseadores de perros y otros por gimnastas. De esta forma, descubrieron los puntos débiles del lugar y se familiarizaron entre los lugareños.

Llegado el día del operativo, se disfrazaron como albañiles y aprovecharon el momento justo en el que un vecino entraba a una de las torres para meterse detrás de él y burlar la cerradura inteligente de la puerta de acceso.

Luego ascendieron al tercer piso y tras dar la voz de alto, tiraron abajo la puerta con un ariete. Allí detuvieron a una pareja de 46 y 29 años que administraban el “point” de droga. Dentro del departamento encontraron más de 100 dosis de cocaína lista para vender, valuada en 2,5 millones de pesos.

A su vez, secuestraron una balanza de precisión, una libreta con anotaciones de las ventas y varios teléfonos celulares con los que contactaban a los clientes y a la “seguridad”.