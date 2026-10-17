“Este no trabaja más”: dos policías le robaron un criquet valuado en 3 millones de pesos a un gomero

El ilícito ocurrió en la gomería “Cattaleya”, propiedad de Luis Alberto Miranda, ubicada en la calle 29 entre 14 y 16. Según consta en la denuncia formalizada el 14 de octubre de 2026 ante el Ministerio Público Fiscal, el robo se perpetró alrededor de la 01:30 de la madrugada.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, que permanece abierto las 24 horas, resultaron ser la prueba fundamental. En el video aportado por el denunciante a la Justicia, se observa cómo un móvil policial llega al lugar con las balizas encendidas. Del vehículo descienden dos policías que cargan la pesada herramienta de trabajo —que había quedado en la vereda— y se dan a la fuga.

El sistema registró el audio de los implicados y, además de la advertencia de uno de ellos diciendo “Fijate que no te vea nadie”, se escucha claramente la frase: “Este no trabaja más”.

El propietario, un comerciante local de 49 años, advirtió el faltante de la herramienta recién a las 9:00 horas. Al constatar mediante las cámaras que los autores eran miembros de la fuerza, acudió primero a la Comisaría Segunda.

Allí el personal le indicó que el vehículo y los efectivos no pertenecían a esa dependencia. Momentos más tarde, un Comisario se comunicó telefónicamente con él para confirmarle que los involucrados formaban parte del Comando e instarlo a radicar la denuncia.

El perjuicio para el dueño fue doble. A la pérdida económica de la herramienta tasada en $2.800.000, se sumó el grave lucro cesante tras perder toda la mañana de trabajo con clientes a la espera de arreglos.

Afortunadamente, tras la intervención de la Fiscalía, se libró una orden de allanamiento. El gato hidráulico fue recuperado exitosamente en una vivienda vinculada a uno de los efectivos implicados y ya fue restituido al comerciante.