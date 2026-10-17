Más de 900 cámaras y lugar para 2200 presos: así es el nuevo penal de Marcos Paz que liberó la cárcel de Devoto

El penal cuenta con una capacidad aproximada de 2.232 plazas distribuidas en cuatro unidades dotadas de tecnología moderna para garantizar la seguridad y el funcionamiento de las mismas.

El complejo cuenta con 929 cámaras activas las 24 horas y un sistema de detección perimetral con alarmas que se activan ante movimientos sospechosos. A su vez, cuenta con escáner de rayos X, análisis de bultos y un detector de metales en los accesos, para evitar todo tipo de ingresos ilegales.

Otra disposición del penal es que las celdas se abren de forma remota y la comunicación con los presos es vía parlantes para evitar acercamientos y conflictos.

El diseño del predio contempla la continuidad de los talleres laborales, las propuestas de formación profesional y el acceso a la educación en los niveles primario, secundario y universitario.

Una vez finalizado el traslado principal, el nuevo establecimiento federal prevé incorporar a internos alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad para descomprimir las dependencias urbanas de seguridad.