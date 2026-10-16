"La plata o te mato": motochorros asaltaban estaciones de servicio y robaron más de 30 celulares

Nueve motochorros fueron detenidos durante un operativo realizado en la localidad platense de Los Hornos, donde la Policía llevó adelante seis allanamientos y secuestró dos armas de fuego, una moto con numeración adulterada, 31 teléfonos celulares, prendas de vestir utilizadas en robos. Los acusados tienen entre 21 y 53 años.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 3ra. y de la Policía Departamental, con la colaboración de personal de distintos Grupos Tácticos Operativos (GTO) y del Cuerpo de Infantería.



La investigación se inició el 12 de octubre en una causa por encubrimiento y resistencia a la autoridad, en la que habían sido aprehendidos seis hombres. A partir de distintas tareas investigativas, declaraciones testimoniales y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, los pesquisas establecieron que los sospechosos podrían estar vinculados con otros hechos delictivos cometidos en la ciudad de La Plata.

Entre los episodios bajo investigación figuran dos robos ocurridos en estaciones de servicio YPF: uno en la intersección de las calles 27 y 72, cuya víctima fue identificada como Renzo Romero, y otro en la zona de 51 y 31, en jurisdicción de la comisaría 4ta, que tuvo como damnificado a Francisco Leoneti. También se investigan otros hechos ocurridos durante la madrugada del 12 de octubre y distintos robos de motos.



"Decime dónde está la plata grande o te mato”, amenazaron a un playero, mientras un cómplice intentaba romper el vidrio de una camioneta que estaba cargando nafta. Sin embargo, el conductor logró escapar.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó seis registros domiciliarios para secuestrar armas, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos que pudieran aportar información a la causa.

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron 31 celulares, 12 tarjetas SIM de la empresa Personal, una tarjeta de débito a nombre de una tercera persona y prendas de vestir que, según los investigadores, habrían sido utilizadas durante uno de los robos a una estación de servicio.

Además, en una de las viviendas encontraron una escopeta Remington calibre 12/70, sin numeración visible y con la culata recortada, junto con un cartucho intacto. En otro domicilio secuestraron un revólver calibre .32 marca Pucará, también sin numeración visible, y tres municiones intactas de ese calibre.

En el procedimiento también fue incautada una moto Motomel de 110 centímetros cúbicos que presentaba la numeración adulterada y cuya propiedad no pudo ser acreditada en el lugar.

Como resultado de los procedimientos, siete hombres quedaron detenidos en el marco de la investigación principal, mientras que otros dos fueron aprehendidos por la tenencia ilegal de las armas de fuego. Uno de estos últimos, de 29 años, quedó imputado por la tenencia ilegal de un arma de uso civil condicional, mientras que el otro, de 53, fue acusado por tenencia ilegal de un arma de guerra.