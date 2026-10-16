Un empresario manejaba una banda narco, vivía en un country y se daba todos los lujos

Un empresario de 49 años que vivía en el country Hacoaj, en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, fue detenido junto a otras dos personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización y distribución de estupefacientes. Durante cuatro allanamientos realizados en Tigre, Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires, los investigadores secuestraron cocaína, tusi, armas de fuego, más de 490 municiones, vehículos, siete celulares y un lingote de oro de un kilogramo, entre otros elementos.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, que investiga la comercialización de drogas.

El empresario tenía antecedentes penales por infracción a la ley de drogas y vivía en el country Hacoaj. Los otros dos sospechosos tienen 36 y 26 años.

Según las tareas de inteligencia realizadas por los investigadores, dos de los sospechosos habrían cumplido funciones de abastecimiento dentro de la estructura, mientras que el empresario fue vinculado con la organización. La pesquisa también permitió identificar a otros presuntos integrantes y establecer sus posibles roles y domicilios en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Capital Federal.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cuatro allanamientos que se concretaron en las últimas horas. Durante los procedimientos, los efectivos incautaron 59 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en envoltorios de nylon, y ocho gramos de tusi. También secuestraron una balanza de precisión, recortes de nylon, bolsas tipo ziploc y un cigarrillo electrónico que presentaba vestigios de cocaína.

Entre los elementos de mayor relevancia se encontraron tres armas: una pistola Bersa calibre 7,65 milímetros, otra Bersa BP9 calibre 9 milímetros y una carabina calibre .22 sin numeración visible, cuyo cañón había sido modificado para incorporar un silenciador. Además, se incautaron 350 municiones calibre 9 milímetros, 98 calibre .22 y 46 calibre 7,65, junto con cargadores de distintas capacidades.

Los investigadores también secuestraron un auto Ford Focus y una moto Beta Tempo, además de siete teléfonos celulares, una computadora portátil, dinero en efectivo en pesos y dólares, documentación personal y distintas joyas y relojes. Entre estos últimos había dos piezas identificadas con las marcas Rolex, además de relojes Guess, Citizen y Tommy Hilfiger, una pulsera de oro de 18 quilates y otros accesorios.

El hallazgo del lingote de oro de un kilo se sumó al conjunto de objetos incautados durante los registros, cuyo valor y posible vinculación con la actividad investigada deberán ser establecidos en el marco de la causa.

La investigación tramita ante la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo del fiscal Paulo Starc, con la intervención del secretario Ezequiel Palazuelos. Tras los procedimientos, la fiscalía avaló las actuaciones y dispuso las diligencias de rigor para avanzar en la causa por comercialización de estupefacientes.