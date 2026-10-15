Le pegaron piñas a una mujer para robarle un millón de pesos y la camioneta con su perro

Tres delincuentes armados asaltaron a una mujer de 45 años en su vivienda de la localidad bonaerense de Duggan, partido de San Antonio de Areco, donde la golpearon, amordazaron y ataron de manos antes de escapar con un millón de pesos, un teléfono celular, una pistola y una camioneta Fiat Toro. Por el hecho hay un detenido y otro hombre fue aprehendido en un procedimiento en el que se le secuestró un revólver.

El violento ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad que captaron los movimientos de los sospechosos antes y después del robo. Las imágenes resultaron claves para orientar la investigación e identificar a los presuntos autores.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los asaltantes irrumpieron en la propiedad y redujeron a la víctima, a quien sometieron a golpes y maniataron para concretar el robo. Una vez que los delincuentes se retiraron, la mujer consiguió pedir ayuda y recibió asistencia de vecinos y familiares.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a que los ladrones habrían seguido a la víctima antes de ingresar a la casa, aunque esa circunstancia todavía debe ser confirmada oficialmente.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon en la Fiat Toro de la mujer. En la caja de la camioneta también viajaba el perro de la víctima, que logró arrojarse del vehículo durante el recorrido. El animal fue encontrado sano y salvo en las inmediaciones de la veterinaria a la que habitualmente concurre con su dueña.

Horas después, la camioneta fue localizada abandonada en el acceso a Duggan, cerca de la Plaza Saludable. En tanto, la investigación continuaba para establecer la participación de los sospechosos y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.