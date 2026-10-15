Camionetas, lanchas y una casa de $40.000.000: subastan 224 bienes incautados al delito

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), realizará este viernes la sexta subasta de bienes incautados al delito. El remate tendrá lugar en la Estación Belgrano, de la ciudad de Santa Fe, donde se ofrecerán 224 lotes.

Con 8.796 personas inscriptas de todas las provincias, será la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Aprad. La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en la ciudad de Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar.

Los lotes pueden visitarse de 8.30 a 13, en la Estación Belgrano. Las acreditaciones comenzarán a las 14.30 y la subasta está prevista para las 16.20.

El Gobierno provincial proyecta recaudar entre 700 y 800 millones de pesos, que se destinarán a asistir a víctimas del delito y a financiar programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó: "Esta política de Estado que impulsamos en Santa Fe, que parece de sentido común: quitarles los bienes a los delincuentes y venderlos, y que no se lleva adelante en otras provincias, cada mes y cada año toma más impulso".

Sobre los precios, explicó: "Siempre ponemos un precio base de entre el 30% y el 50% del valor de mercado". Y agregó que la variedad de bienes refleja "la diversidad de la economía de los delincuentes: hay quienes tienen poder económico y poseen bienes más costosos, pero también está el motochorro, al que se le quita la motocicleta con la que roba celulares y carteras".

Transparencia.

El director provincial de la Aprad, Martín Domene, detalló que se realiza "un cruce de datos minucioso" para verificar que los participantes no integren las bandas criminales a las que se les decomisaron los bienes. "Siempre hay personas excluidas; por ejemplo, personas con pedido de captura", indicó. Normalmente se excluye a entre 80 y 100 personas.

Sobre las formas de pago, Domene informó: "En esta subasta vamos a aceptar transferencias bancarias y efectivo. Se debe abonar el 10% del monto como seña y, luego, el 90% cuando se apruebe el lote, más el 10% de comisión del martillero".

Domene agregó que la Agencia no recibe fondos de impuestos y que lo recaudado también se destina a su mantenimiento.

Inscriptos de todo el país.

De las 8.796 personas anotadas a través de la página web del Gobierno provincial, 7.139 corresponden a Santa Fe; 565, a Entre Ríos; 519, a Buenos Aires; 214, a Córdoba; 79, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 37, a Chaco; 32, a Corrientes; 30, a Misiones; 25, a Neuquén; 23, a La Pampa; 19, a Santiago del Estero; 14, a Mendoza; 13, a San Luis; 12, a Catamarca y otras 12, a Salta; 11, a Tucumán; 10, a Formosa; 9, a Jujuy; 7, a San Juan y otros 7, a Tierra del Fuego; 6, a Chubut; 5, a Santa Cruz y otros 5, a Río Negro; y 3, a La Rioja.