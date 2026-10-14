Esquivaron un control en dos motos, escaparon por las vías del tren y casi se matan

Un hombre fue detenido y una mujer permanece prófuga luego de que ambos escaparan de un control policial a bordo de dos motos en la ciudad de Córdoba, perdieran el control durante la persecución y cayeran sobre el pasto junto a las vías del tren. El casco evitó que sufrieran heridas de gravedad.

El hecho comenzó en el barrio La Tablada, cuando los ocupantes de dos motos consideradas sospechosas advirtieron la presencia de los efectivos, aceleraron para evitar el control y emprendieron la fuga.

Durante la huida, la mujer abandonó una moto Gilera Smash y continuó la huida en la otra moto. En medio de la persecución, ambos perdieron el control de los vehículos, salieron despedidos y cayeron sobre el pasto en la zona de las vías ferroviarias.

El seguimiento policial concluyó en el barrio Monjas Sierras, donde los efectivos lograron detener al hombre, mientras que la mujer consiguió escapar y permanece prófuga.

En el procedimiento, la Policía secuestró una moto y varias herramientas, entre ellas un cortapernos, un destornillador y una ganzúa, elementos que quedaron a disposición de la investigación.