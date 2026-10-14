Quedó detenido el alumno de 15 años que baleó a un compañero de 18 en el patio de la escuela

Un adolescente de 15 años baleó a un compañero de 18 con una pistola calibre .22 durante el último recreo en el patio interno de una escuela secundaria de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, y quedó detenido.

El fiscal de Menores de La Matanza, Marcelo Germinario, solicitó la detención del imputado, medida que fue concedida por el juez interviniente.

El adolescente quedó imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Los investigadores secuestraron la pistola Bersa calibre 22.

El hecho ocurrió en la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 58, ubicada en la intersección de las calles Donizetti y De Luca, en el barrio Villa Dorrego, cuando un grupo de alumnos que se conocían del barrio se encontraba en el patio del establecimiento.

Según los primeros datos de la investigación, uno de los adolescentes sacó una pistola para mostrársela a sus compañeros y, aparentemente, se le escaparon dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en el brazo de la víctima y el otro, en el abdomen.

El joven herido fue trasladado a un centro de salud, donde fue intervenido quirúrgicamente. Actualmente se encuentra fuera de peligro e internado en una habitación común, según las fuentes.

El agresor fue aprehendido en el lugar por personal de la Comisaría Sur 4ta. El arma utilizada no sería de la familia del adolescente detenido.