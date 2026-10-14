Robaban camionetas de alta gama con un inhibidor y un embotellamiento los dejó sin escapatoria

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad- intervino mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) ante la detección de un vehículo que estaba siendo investigado por su posible vinculación con hechos delictivos cometidos mediante inhibidores de señal.

A partir de esta situación, los operadores iniciaron el seguimiento por cámaras y mantuvieron informados los movimientos para coordinar la respuesta ante la eventual comisión de un delito en flagrancia.

Durante el monitoreo se observó que desde un Peugeot 208 negro una persona ingresó a una camioneta Toyota Hilux estacionada. Ante esta situación, se transmitió la novedad y se continuó con el seguimiento en tiempo real, aportando las ubicaciones del recorrido.

Al llegar a la intersección de las avenidas Champagnat y Belgrano, personal policial interceptó a los involucrados y redujo a uno de ellos, mientras que el restante escapó a bordo del vehículo. Desde el COM se continuó transmitiendo su desplazamiento, localizando el vehículo en Pasaje La Vía al 900, que posteriormente fue trasladado por una grúa municipal a la comisaría correspondiente para continuar con las actuaciones.

Por su parte, el dueño de la Hilux no registró faltantes en su vehículo. El hombre reducido fue trasladado a una dependencia policial en calidad de demorado.

El procedimiento destacó el trabajo del Centro de Operaciones y Monitoreo y la coordinación permanente con las fuerzas policiales, permitiendo detectar situaciones sospechosas, aportar información en tiempo real y acompañar las intervenciones en la vía pública.