Circulaba por la banquina de la Panamericana, abrió la billetera y quiso coimear a un agente

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya sancionó a 1.849 conductores por circular ilegalmente por banquinas. El organismo está presente diariamente en las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires – La Plata, con un fuerte operativo para desalentar maniobras que generan situaciones de riesgo y perjudican a miles de personas.

Los controles incluyen patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos para detectar a quienes intentan sacar ventaja sobre el resto de los conductores utilizando un espacio reservado exclusivamente para emergencias.

La circulación por banquinas está prohibida por el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito. Aun así, es una práctica frecuente en momentos de congestión vehicular y una de las conductas que más malestar genera entre quienes cumplen las normas y esperan correctamente en los carriles habilitados.

“Yo no lo quise hacer”

En uno de los casos detectados en la autopista Panamericana, un conductor justificó la maniobra diciendo que estaba cansado de quienes “sacan ventaja”. Mientras el agente de la ANSV le explicaba la infracción, el conductor tomó su billetera y, ante la pregunta de qué hacía, respondió: “Para darte una ayuda”, en una aparente intención de ofrecerle dinero para evitar la sanción. Ante esta situación, el agente rechazó categóricamente el ofrecimiento y labró el acta correspondiente.

Durante estas fiscalizaciones, también fueron sancionados 340 conductores por circular sin patente o con la placa adulterada y 187 por utilizar el teléfono celular mientras conducían.

Este tipo de controles forman parte de acciones sostenidas para ordenar el tránsito, recuperar el respeto por las normas y desalentar prácticas peligrosas y deshonestas que afectan a millones de conductores todos los días.