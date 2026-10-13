Se metieron a robar en una casa, el dueño los enfrentó a piñas y quisieron apuñalarlo con un cuchillo

Un hombre se levantó de la cama en calzoncillos, sorprendió a dos ladrones que habían ingresado a su casa y los enfrentó a trompadas, pero uno de ellos intentó apuñalarlo con un cuchillo en la localidad de San José, departamento de Colón, en Entre Ríos. Los dos sospechosos fueron detenidos.

Al encontrarse con los ladrones, el hombre les gritó a sus familiares: “¡Largame los perros!”, y salió a enfrentarlos a golpes de puño. Durante el forcejeo, uno de los asaltantes intentó atacarlo con un arma blanca, por lo que la pelea estuvo a punto de terminar con el dueño de casa apuñalado.

En medio de la secuencia, el yerno de la víctima también intervino y se arrojó desde un paredón para intentar golpear a uno de los sospechosos con una patada voladora. Sin embargo, los delincuentes lograron escapar corriendo sin concretar el robo.

Tras el hecho, ambos sospechosos fueron detenidos. Uno de ellos es menor de edad y oriundo de Córdoba, mientras que el otro procede de Concordia y cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio.