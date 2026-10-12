Asesinaron a quemarropa a un gendarme y por confesar no cumplirán cadena perpetua

A casi dos años del crimen del gendarme Guillermo Alfredo López (55), cometido durante un intento de robo en El Palomar, los cinco acusados admitieron su participación en los hechos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Morón. No obstante, no recibirán la máxima pena al haberse atribuido el robo y los disparos, pero no la intención de matar a la víctima.

Previo a esto, los fiscales Patricio Pagani y Adrián Ferreyra, de la Fiscalía de Juicio N° 4 de Morón, planeaban solicitar la condena perpetua para la banda. Este pedido iba a ser realizado bajo la acusación de homicidio criminis causae, es decir, matar para ocultar otro delito.

Sin embargo, las declaraciones de los integrantes de “Los beibys” de zona oeste modificaron el curso del juicio. Ante los jueces Julia de la Llana, Marcos Lisa y Gabriel Sotelo, los cinco se declararon culpables del robo y de haber disparado, pero no de haber tenido la intención de asesinar al gendarme.

Los fiscales solicitaron que la causa pase a ser “robo con homicidio resultante”. En ese sentido, pidieron penas de entre 18 y 22 años de prisión, es decir, condenas por debajo de la prisión perpetua que contemplaba la acusación inicial.

La víctima era un integrante de la Gendarmería Nacional, que estaba próximo a retirarse, cuando fue asesinado el 7 de noviembre de 2024 en la esquina de Atahualpa y Villegas, en El Palomar, partido de Morón. Había descendido de un vehículo conducido por otro miembro de la fuerza cuando fue abordado por una banda que intentó apoderarse del auto.

“Como le tiraron todos un total de 13 disparos, no se pudo probar quién lo mató”, evaluaron al indicar que a la víctima le impactaron siete tiros. Asimismo, señalaron que dos de ellos se alojaron en el tórax.