“Están secuestradas”: asaltó a dos alumnas de 15 años y sospechan que intentó llevarse a una

Un hombre de 58 años fue detenido en la localidad bonaerense de Hurlingham, tras asaltar a dos alumnas de 15 años en las inmediaciones de un colegio y pronunciar una frase que aterrorizó a las adolescentes: “Están secuestradas”.

El sospechoso fue identificado y arrestado pocas horas después del episodio, mientras que los investigadores intentan determinar si también habría intentado llevarse a una de las estudiantes.

El hecho ocurrió el jueves en las inmediaciones del Instituto Lincoln, ubicado en Alfredo L. Palacios al 2100, cuando las dos adolescentes esperaban sentadas en la vereda de una vivienda lindera al establecimiento. Ambas vestían el uniforme escolar y conversaban cuando un Peugeot 504 blanco, con la carrocería deteriorada, frenó de golpe frente a ellas.

Del asiento del conductor descendió un hombre que se acercó a las chicas y les quitó las mochilas. En medio de la situación, el sospechoso pronunció la frase “están secuestradas”, lo que provocó temor en las adolescentes, que escaparon corriendo hacia el colegio.

Las autoridades del Instituto Lincoln les abrieron rápidamente las puertas y, entre docentes y directivos, las contuvieron tras el ataque. La situación generó preocupación en la comunidad educativa, mientras se avanzaba en la identificación del acusado.

El sospechoso fue detenido por efectivos de la Comisaría 3ra y la Policía Departamental en la intersección de las calles Carcarañá y Garibaldi, en jurisdicción de William Morris. En tanto, la hermana del imputado se presentó en una comisaría luego de enterarse del caso por la viralización de las imágenes y entregó las mochilas de las alumnas con sus pertenencias.

En la causa interviene el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Morón. El acusado se negó a declarar y la investigación busca establecer si, además del robo, intentó llevarse a una de las adolescentes.

Tras lo ocurrido, padres de alumnos del establecimiento difundieron un mensaje para alertar a la comunidad y pedir mayor atención en los horarios de ingreso y salida escolar. “Como comunidad, tenemos que estar atentos, acompañar a nuestros chicos y chicas en sus entradas y salidas de las escuelas, y avisar a las autoridades ante cualquier situación sospechosa”, expresaron.