Una mujer iba a trabajar, intentaron robarle la moto y se agarró a piñas con los ladrones

Una mujer se enfrentó a dos motochorros que intentaron robarle la moto cuando se dirigía a trabajar en la localidad bonaerense de Berisso. La víctima comenzó a gritar para pedir ayuda, salió a correr a los delincuentes y logró evitar que se llevaran el vehículo.

El violento hecho ocurrió en la zona de las calles 15 y 129, cuando la mujer fue sorprendida por dos ladrones que se movilizaban en otra moto. En medio del asalto, uno de los sospechosos se abalanzó sobre ella para sustraerle el rodado, mientras la víctima gritaba: “¡Ayuda, por favor!”.

Lejos de quedarse inmóvil, la mujer se plantó frente a los asaltantes y salió a perseguirlos, pero cayó al piso durante la secuencia. En ese momento, uno de los delincuentes levantó la moto del suelo, aunque la soltó rápidamente cuando advirtió que la víctima se había reincorporado y volvía a enfrentarlo.

Ante la posibilidad de ser descubiertos por los vecinos, los dos sospechosos escaparon a toda velocidad sin concretar el robo. De esta manera, la mujer logró conservar su vehículo, aunque quedó expuesta a una situación de riesgo durante el intento de asalto.

El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la zona, cuyas imágenes podrían aportar información para identificar a los responsables. Uno de los sospechosos vestía un conjunto deportivo de la marca Nike y llevaba zapatillas blancas de la misma firma. Los delincuentes permanecían prófugos y eran buscados por los investigadores.