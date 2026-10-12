Se olvidó de poner el freno de mano, su camioneta cayó al río y sufrió una crisis nerviosa

Una mujer de 50 años se descompensó luego de que su camioneta Toyota Hilux cayera al río San Jerónimo, al sur de Puerto Reconquista, Santa Fe. El vehículo fue retirado del agua por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, con la ayuda de un tractor de la Municipalidad de Reconquista.

El episodio ocurrió el viernes cerca de las 20.45, en la zona conocida como camino al Correntosito, cuando la camioneta comenzó a desplazarse e ingresó al cauce del río. Según la información del procedimiento, el vehículo cayó al agua sin ocupantes y la conductora había olvidado colocar el freno de mano.

Tras un llamado telefónico que alertó sobre lo sucedido, efectivos policiales acudieron al lugar y se entrevistaron con Carina Miceli, vecina de Reconquista, quien se encontraba afectada por los nervios al observar cómo su camioneta se hundía.

La mujer fue asistida por una ambulancia del servicio de emergencias 107. El personal médico la examinó y constató que se encontraba en buen estado de salud, con la presión arterial estabilizada.

En tanto, efectivos de la Prefectura Naval Argentina llegaron en lanchas y, con la colaboración de un tractor municipal, realizaron las maniobras necesarias para enganchar y extraer la camioneta del agua. El operativo quedó registrado en videos que mostraron los trabajos para recuperar el vehículo.

El hecho ocurrió en un sector que por estos días recibe a numerosos pescadores que llegaron a la región para participar de la 39.ª edición del Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución.