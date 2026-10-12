Se metió a una alcantarilla con un cuchillo y lo rescataron a cuatro metros de profundidad

Un hombre de 34 años fue detenido en Córdoba luego de ingresar a una alcantarilla con un cuchillo y cubrir la boca del desagüe con un cartón. Fue detectado por las cámaras de videovigilancia del 911 y rescatado por los bomberos a unos cuatro metros de profundidad.

El insólito hecho ocurrió durante la noche del viernes en la intersección de las calles Corrientes y Bancalari, en el barrio Villa Argentina, donde un operador del sistema de monitoreo advirtió cuando el hombre descendía hacia el conducto y dio aviso al personal de Cordobeses en Alerta.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso había ingresado al desagüe y se había ocultado cubriendo la entrada con un cartón, por lo que solicitaron la colaboración de los Bomberos de la Policía para llevar adelante el rescate.

Los bomberos utilizaron una escalera para acceder al conducto, de aproximadamente cuatro metros de profundidad, y lograron retirar al hombre.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo, una lima de desgaste y un tramo de cable de unos tres metros que el sospechoso tenía en su poder.

Finalmente, el hombre fue detenido y tanto él como los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente.