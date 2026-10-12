Viajaban de Salta a Mendoza con 259 cápsulas de cocaína en el estómago

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de Huacra, en el límite interprovincial de Tucumán con Catamarca. Los gendarmes controlaron un transporte público de pasajeros que circulaba bajo la modalidad “tour de compras”, desde San Ramón de la Nueva Orán, Salta, hacia la ciudad de Mendoza.

Durante la inspección, los uniformados detectaron a un ciudadano de nacionalidad boliviana que presentaba indicios compatibles con el transporte de estupefacientes mediante la ingesta de cápsulas.

Ante esta situación, por disposición del Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, trasladaron el ómnibus y a sus ocupantes a la Unidad para profundizar los controles. Otros dos pasajeros presentaban síntomas similares.

Con intervención del personal médico, los tres hombres fueron sometidos a estudios de diagnóstico por imágenes que permitieron advertir la presencia de cuerpos extraños con forma de cápsulas en sus cavidades abdominales. Por este motivo, fueron derivados a un centro de salud de la localidad de Los Sarmientos, donde permanecieron internados bajo custodia hasta completar la evacuación de los envoltorios.

Una vez finalizado el procedimiento y con la correspondiente autorización médica, los gendarmes contabilizaron 259 cápsulas que contenían una sustancia blanquecina, con un peso total de 3 kilos 320 gramos. Las pruebas de campo Narcotest realizadas, en presencia de testigos, sobre las muestras arrojaron resultado positivo para cocaína.

Asimismo, se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, y documentación de interés para la investigación.

El Magistrado interviniente dispuso la detención de los tres involucrados, quienes permanecen alojados en las instalaciones del Escuadrón de la Fuerza.