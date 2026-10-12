Tienen 16 años, robaron una camioneta y grabaron su propia fuga: el vídeo fue clave para detenerlos

Venían aterrorizando a los vecinos de varios barrios con su escopeta calibre 14. Sin embargo, el raid delictivo de una dupla de menores motochorros, se terminó a partir de un vídeo grabado por ellos mismos.

Todo comenzó cuando, cerca de las 16 horas, asaltaron a punta de escopeta a un vecino que salía de un complejo de edificios. “Dame las llaves o te mato”, le dijo el delincuente que bajó con el arma. Acto seguido, se subió a la camioneta y fue escoltado por su cómplice.

Si bien el robo fue registrado por la cámara de la cuadra, el detonante para su detención apareció en Instagram: el delincuente que siguió con la moto, grabó la fuga y mostró la camioneta que habían robado.

Esto le permitió a los investigadores de Delitos Complejos y Crimen Organizado identificar sus perfiles de redes sociales, donde encontraron otras imágenes de los menores mostrando dólares y objetos robados.

Con todas las pruebas recabadas, allanaron tres domicilios y secuestraron el arma, una escopeta calibre 14 con el número de serie limado. A su vez, incautaron dos teléfonos celulares y una gorra usada en el asalto.