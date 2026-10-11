Usó la tarjeta de crédito de una mujer fallecida para comprar más de 400 artículos de belleza

Según la denuncia, la imputada habría obtenido y utilizado la tarjeta bancaria de una mujer que había fallecido y, con ese medio de pago, habría realizado numerosas compras de productos de belleza.

El allanamiento fue realizado por personal de la División Investigaciones Comunales 4, con apoyo de una unidad de irrupción del DOEM, en un domicilio ubicado en la calle Olavarría al 200.

Durante el procedimiento se encontraron más de 400 productos, entre ellos perfumes, cremas, maquillajes, brochas y otros artículos de belleza, además de bolsos, carteras y una valija. También se secuestraron dos celulares, una notebook y dos dispositivos Posnet.

La investigación se inició a mediados de 2025, luego de que la entidad bancaria que emitió la tarjeta denunciara ante la Justicia una presunta defraudación.

A partir de la pesquisa, personal policial logró establecer el domicilio de la imputada y realizó tareas de vigilancia en distintos días y horarios antes de concretar el allanamiento.

La mujer fue identificada durante el procedimiento y, por disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de Ariel Oscar Lijo, Secretaría 8 de María Mercedes Cavallo, fue notificada por infracción a los artículos 73 y 279 del Código Penal. Además, se dispuso el secuestro de los elementos hallados.