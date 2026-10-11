Lo contrató una multinacional para decomisar 32 mil kilos de papa, la guardó en un galpón y simuló el viaje

Era el titular de un emprendimiento de “servicios rurales” que se dedicaba, principalmente, al traslado de productos del agro en camión. Conocido en la zona, era contratado por todo tipo de empresas, entre ellas, una reconocida multinacional.

La tarea era clara: debía transportar 32 mil kilos de papa al predio de disposición final de residuos en Mar del Plata. No obstante, algo raro ocurrió. Antes de emprender el viaje, estuvo parado más de 50 minutos en la puerta de un galpón ubicado en la zona de Chacabuco y 105.

El chófer realizó finalmente el trayecto hasta “La Feliz”. No obstante, al no recibir certificación oficial del decomiso, un gerente de la empresa McCain realizó la denuncia que recayó en la DDI Mar del Plata y la sub-DDI balcarceña.

Con los datos recabados, allanaron el galpón e identificaron a su dueño, un hombre de 30 años. A su vez, demoraron al camionero que había realizado la maniobra fraudulenta. El sospechoso, de 55, fue detenido en Chaves al 220.

Los agentes secuestraron su Samsung Galaxy A17, lo notificaron y lo dejaron libre bajo la orden de presentarse ante la Justicia para esclarecer el caso.