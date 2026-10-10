"¡Se prende fuego el auto de Cristián!”: un pirómano quemó 10 coches en menos de dos semanas

Varios vecinos de la cuadra cenaban en sus casas cuando, cerca de las 10 de la noche, comenzaron a sentir un fuerte olor a quemado que venía de la calle. Una mezcla de aroma plástico y aceite, los puso aún más en alerta.

Al salir, un hombre de 43 años, se encontró con una desagradable sorpresa: su Peugeot 208 estaba prendido fuego. Las llamas habían alcanzado también a un Palio, de otro vecino, estacionado un poco más adelante.

“¡Se prende fuego el auto de Cristián!”, gritó una mujer. La víctima, en medio de la desesperación, intentó apagarlo con baldazos de agua pero fue en vano. Las llamas consumieron por completo el vehículo, dejándolo inutilizado.

Con los registros fílmicos de los vecinos de Saavedra al 1500, personal de la Comisaría 3ra de San Martín logró atrapar a un pirómano, de 35 años, señalado por quemar un total de 10 autos en menos de dos semanas en el mismo barrio.

Una vez detenido, los agentes constataron que ya había tenido ingresos a comisaría por lesiones recíprocas y encubrimiento en mayo del año pasado. A su vez, había sido detenido por tentativa de robo dos veces este año. Ahora fue imputado por “daños”.