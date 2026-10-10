Usaban un camión con doble fondo para traficar más de una tonelada y media de marihuana

Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones”, con la colaboración del Grupo Operativo Conjunto de Alta Complejidad (GOC-NEA), avanzaron con las pesquisas sobre la existencia de una banda narcocriminal y su logística de transporte de sustancias ilícitas ocultas en rodados de cargas generales, con base operativa en la ciudad misionera de San Vicente y ramificaciones en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

Contando con el apoyo del personal del Escuadrón 11 “San Ignacio”, los gendarmes interceptaron un automóvil Ford Ka que actuaba como “puntero” y un camión de gran porte.

Durante la inspección del transporte de cargas, los funcionarios descubrieron un doble fondo acondicionado en el piso y en la parte externa trasera de la cabina, de donde extrajeron 2.087 panes y 24 bolsas con cogollos de marihuana.

En presencia de testigos se realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 1.644 kilos 788 gramos.

Con las intervenciones del Juzgado Federal de Posadas, la Fiscalía Federal Nº2 de Posadas y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se libraron las órdenes para la ejecución de 13 inspecciones en inmuebles de Misiones y Buenos Aires en el marco de la causa judicial iniciada a fines de 2025.

Como resultado de los operativos en infracción a la Ley 23.737, el personal de la Fuerza decomisó un total de 2.190 kilos 238 gramos de la droga (545 kilos 450 gramos hallados en un domicilio), un arma de fuego, dos balanzas, seis rodados, 39.700 dólares, 1.077.000 pesos argentinos, dispositivos tecnológicos y de almacenamiento. Asimismo, el eslabón importante de la banda narcocriminal y otros cuatro miembros quedaron detenidos y una mujer supeditada a la causa.

En el transcurso de 10 meses, en la provincia de Misiones, se logró la incautación de 13.294 kilos 884 gramos de cannabis sativa que están vinculados a la organización.