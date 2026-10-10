Venían a fondo en un auto robado, la policía los puso en fuga y terminaron chocando

Parecía una noche tranquila en Boulogne hasta que policías que realizaban un control a bordo de un patrullero, vieron pasar a toda velocidad a un Ford Fiesta sospechoso. Los hombres hicieron caso omiso de las señales de los efectivos y se internaron en un barrio de Boulogne para evadirlos.

Esto dio lugar a una tensa persecución en la que los efectivos le tocaron el coche desde atrás varias veces con el objetivo de desestabilizarlos. La tensa secuencia se extendió hasta un cruce de calles donde los delincuentes chocaron contra un Volkswagen Gol. Encerrados por los oficiales, que les apuntaron con escopetas, los ladrones se las arreglaron para escabullirse.

Uno asaltó a una motociclista de 22 años que estaba una cuadra más adelante con el objetivo de proseguir la fuga. Sin embargo, rápidamente perdió el control y calle en el asfalto donde resultó detenido.

El otro se metió dentro de una casa pero la dueña alertó a los oficiales y lo detuvieron a los pocos minutos.

Ambos hombres, de 29 y 45 años, fueron trasladados a la sede de la Departamental San Isidro donde fueron imputados por resistencia a la autoridad, robo de motovehículo, violación de domicilio y lesiones culposas.